هل تشبهه.. آسر ياسين ينشر صورة لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة له مع والدته يحتفل بها بعيد ميلادها. كتب آسر: "كل سنة وأنت طيبة يا أمي ويخليكي لينا ويديلك الصحة وطولة العمر وتعمليلنا كيك أكتر وأكتر". Advertisements بدأ الفنان آسر ياسين تصوير دوره في مسلسل "100 وش" للنجمة نيللي كريم. ويلعب فيه دور نصاب. العمل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج "العدل جروب"، بمشاركة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية". والمقرر عرضه في رمضان 2020.

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