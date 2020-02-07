أسماء أبو اليزيد تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: خضعت الفنانة أسماء أبو اليزيد لجلسة تصوير للمصور الفوتوغرافي يسرا فوزي. نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد إطلالتها، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها ومحبيها، ووصفوها بالمتألقة. يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، وكوكبة لامعة من نجوم الشباب.​

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