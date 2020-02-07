شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى أواخر الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب السوري مجد القاسم حفلاً غنائياً داخل ساقية الصاوي، يوم الجمعة الموافق 28 من شهر فبراير الحالي، داخل قاعة الحكمة، ومن المنتظر أن يقدم مجد مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، منها بأمر الهوى، على العين مولتين، غمض عنيك، المرسيدس، يارايق، يا من هواه، وعدد من أغانى ألبوم الجديد.

من ناحية أخرى، يستعد مجد لطرح كليب جديد، بعنوان "يا عسل" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات محمود عمر، وألحان صلاح عطية، وتوزيع الموسيقى نادر السيد، وهندسة صوت محمد جودة، إخراج الكليب ميدو بارون، وتم التصوير فى مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.

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وأحيا مجد القاسم مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة، فى أحد النوادى الكبرى بالدقى، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، منها: "من هنا بدأ الهوى" و"غمض عينك" و"كلمتك" و"قالوا البعيد عن القلب"، وغيرها.

وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغانى يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.

آخر أعمال مجد القاسم كليب الأغنية الوطنية "مصر العظيمة"، من كلمات الشاعر السعودى عبد الله العصيمى، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيري، ومن كلمات الأغنية التى تقول: مصر الحياة.. مصر التاريخ.. مصر العظيمة.. فيها الرجال.. زى الجبال.. قوة وعزيمة. يا أيها السادة الكرام. مصر المحبة والسلام.. وع الدوام الى الأمام.. ولا أي حاجه تهزها.. كبيره اسما والمقام.