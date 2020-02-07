شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصطفى حجاج يغنى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُحيى المطرب مصطفى حجاج حفلا غنائيا اليوم الجمعة، في أحد فنادق الإسكندرية بمنطقة سيدي جابر، ومن المقرر أن يقدم حجاج خلال الحفل عددًا من أغانيه التي اشتهر بها، منها: "خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش"، وغيرها.

وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس، وهي الأغنية التي تم انتقادها بشكل كبير، نظرا لكلماتها.

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والأغنية الثانية التي طرحها حجاج من الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس، والثالثة "بعدك حياتى تمام"، وهي كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والخامسة " بناقصه" وهي كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقى لأحمد أمين، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.

والأغنية السادسة " يا مصطفى يا مصطفى" وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أمير محروس، والأغنية السابعة " مجرد بس ما افتكرك" وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الثامنة " يا عم الزعلان روق" وهي من كلمات مصطفي حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هاني ربيع.

يذكر أن مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعي وجمال الخولى وعنتر هلال، صابر كمال، مدين، ومحمد يحيى وبلال سرور، أحمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد إبراهيم، توما، وسام عبد المنعم وأسامة عبد الهادى.