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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بسبب ابنتها.. ما هى الاطعمة التى تمنعها كيلى جينر من دخول المنزل؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر أن هناك أحدى الاطعمة غير مسموح دخول منزلها، وهو الأمر الذي يثير بعض الجدل بعد تداول الخبر .
أكدت المليارديرة الشهيرة و نجمة تلفزيون الواقع " Keeper Up with the Kardashians " البالغة من العمر 22 عامًا في فيديوهات يوميات " Harper’s Bazaar " فقد كشفت كيلي أن منزلها خالي تماما من الفول السوداني ، و ذلك كون ابنتها الوحيدة ستورمي مصابة بالحساسية.
واستكمل كيلي جينر كلامها قائله ليس فقط السوداني بل جميع المكسرات ، و بالضرورة أن تتناول ستورمي الفاكهة الطازجة و تحديدا التوت الأزرق ، كما تتناول ايضا الديك الرومي ، و كشفت جينر أن ستورمي تعشق تناول الـ " bagels " و هو احدي أنواع الخبز .
يذكر أن كيلي جينر وترافيس سكوت احتفالا مؤخرا بعيد ميلاد ابنتهما"ستورمي " الثاني و الذي حضره عدد هائل من النجوم العالمين و من أبرزهم كيم كاردشيان وزوجها كاني ويست وأولادهم نورث وسانت ، روزاليا ، كريسي تيجين ، جون ليجيند وابنتهم لونا و كلو كارداشيان وابنتها ترو ، كما حضر الحفل كل من كيندال جينر وهايلي بالدوين ، وغيرهم .
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