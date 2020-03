شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بسبب ابنتها.. ما هى الاطعمة التى تمنعها كيلى جينر من دخول المنزل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر أن هناك أحدى الاطعمة غير مسموح دخول منزلها، وهو الأمر الذي يثير بعض الجدل بعد تداول الخبر .

أكدت المليارديرة الشهيرة و نجمة تلفزيون الواقع " Keeper Up with the Kardashians " البالغة من العمر 22 عامًا في فيديوهات يوميات " Harper’s Bazaar " فقد كشفت كيلي أن منزلها خالي تماما من الفول السوداني ، و ذلك كون ابنتها الوحيدة ستورمي مصابة بالحساسية.

واستكمل كيلي جينر كلامها قائله ليس فقط السوداني بل جميع المكسرات ، و بالضرورة أن تتناول ستورمي الفاكهة الطازجة و تحديدا التوت الأزرق ، كما تتناول ايضا الديك الرومي ، و كشفت جينر أن ستورمي تعشق تناول الـ " bagels " و هو احدي أنواع الخبز .





يذكر أن كيلي جينر وترافيس سكوت احتفالا مؤخرا بعيد ميلاد ابنتهما"ستورمي " الثاني و الذي حضره عدد هائل من النجوم العالمين و من أبرزهم كيم كاردشيان وزوجها كاني ويست وأولادهم نورث وسانت ، روزاليا ، كريسي تيجين ، جون ليجيند وابنتهم لونا و كلو كارداشيان وابنتها ترو ، كما حضر الحفل كل من كيندال جينر وهايلي بالدوين ، وغيرهم .