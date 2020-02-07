عباس أبو الحسن ينشر السيناريو الأصلي لـ"إبراهيم الأبيض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر السيناريست عباس أبو الحسن، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، بوستر فيلمه "إبراهيم الأبيض".

كتب أبو الحسن: "كتير كانوا عايزين يقروا السيناريو الأصلي لفيلم (إبراهيم الأبيض)، السيناريو كتبته أول مرة سنة ١٩٩٩ وعرضته على مروان حامد بعد ما شفت فيلمه القصير (لي لي) وانبهرت به وكان يقيني إنه أقدر حد يعرف يجيب روح ومزاج الفيلم النفسي".

تابع أبو الحسن: "قابلت مروان وبدأت رحلة ١٠ سنين بنحاول نعمل الفيلم قابلنا فيها تقريبًا كل منتجين مصر وكنا مستقرين علي نفس الكاست والكرو وقدرنا بعد مشوار طويل جدا مضني ومحبط إننا نعمله بالظبط زي ما احنا عايزين".

Advertisements

وواصل: "الفرق بين أول نسخة ونسخة التصوير وفرق الـ ١٠ سنين بسيط جدا يكاد يكون معدوم والنص صمد زي ما هو، هاتلاقو فرق بين السيناريو والفيلم بمعني إن مشاهد كتيرة موجودة في السيناريو مش موجودة في الفيلم ودة لسببين أساسيين : السبب الاول ، إن نسخة المخرج النهائية كانت أطول بكتير من اللي الموزع عايزة وكان هايضطر يضحي بحفلة في اليوم عشان طول الفيلم".

وأكمل: "السبب التاني إن مش كل حاجة اتصورت مروان كان راضي عنها وحذف مشاهد عديدة بإرادته لأسباب فنية مختلفة لا مجال للخوض فيها، ويظل الفيلم النهائي ممتع ومرضي جدا لي كمؤلف وكمشاهد".

فيلم "إبراهيم الأبيض" من بطولة أحمد السقا ومحمود عبدالعزيز وهند صبري من تأليف عباس أبو الحسن وإخراج مروان حامد من إنتاج سنة 2009.