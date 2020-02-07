بزي الشيف.. أحمد الفيشاوي مع ابنة زوجته في مطعم ياباني (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعي حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة جديدة جمعته بابنة زوجته ندا الكامل، أثناء تواجدهما في أحد المطاعم اليابانية، حيث ظهر الفيشاوي بزي الشيف.
علق الفيشاوي على الصورة معبرًا عن حبه للأكلات اليابانية، حيث كتب: "الياباني مطبخي المفضل".
يُعرض للفنان أحمد الفيشاوي حاليًا "يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
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