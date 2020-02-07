بالفيديو: الطفلة السعودية ريناد تُهين أصحاب الهالات السوداء.. والجمور غاضب

تعرضت الطفلة السعودية ريناد، لهجومِ عنيف بسبب مقطع فيديو، أهانت من خلاله الأشخاص الذين يعانون من الهالات السوداء بوجوههم، مبينة أنها قلة نظافة على حد قولها، الأمر الذي أثار غضب الجمهور، نظراً لأن البعض تكون الهالات السوداء لديه مرض وليس له علاقة بالنظافة.

وقالت ريناد في الفيديو الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي: “إسمعي يا وسخه إنتي وياها حطوا هاد الكريم عشان إذا صارت هاد الأماكن سوداء بتصيروا وسخات.. وما تقولوا دي هالات سوداء لا دي وساخة يا وسخين”.

وعبّر المتابعين عن غضبهم معلقين: “‏والله ي ريناد ي ماما كلامك عيب واللي يأيدك عليه عيب بعد! كنت اشوفك صغيره تغلطين عادي بس تعيدين بالغلط برضوا عيب.. الهالات السودة عمرك لاتقللين منها لان فيه اشخاص كثير يعانون منها وتروح بـ إبرة فلر سعرها ١٠٠٠ اقل شي ومو اي وحدة عندها هذا المبلغ! نصيحتك حلوة بس لو كانت بأدب”.

وأضاف متابع آخر: “‎لا مو طفلة، وأسلوبها جدا استفزازي دايم تهاوش يعنني اعطي على بلاطة.. ‏هل أهل ‎#ريناد وضحوا لها الفرق بين العفوية وقلة الأدب؟.. هل هناك من تتابع ريناد بعد ان نعتتهم بـ “الوصخات”؟.. هل إطلعت هذه الطفلة على اسباب اسمرار تلك المناطق؟.. مؤسف ما تُخرجه لنا منصات التواصل الاجتماعي يوماً بعد يوم”.

وكانت الطفلة السعودية ريناد، قد حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع عدد متابعيها على إنستغرام، بشكل جنوني إلى 1.5 مليون متابع خلال فترة قصيرة؛ بسبب عفويتها وخفة دمها، ولقبها البعض بـ “مشاغبة إنستغرام”.

وتقوم ريناد ببث مباشر عبر حسابها في إنستغرام، وترد على متابعيها بطريقة فكاهية وكوميدية، وقام الكثير بمتابعتها واعتبروها وسيلة للضحك وللتخفيف من مشاكل الحياة.

وأصبحت مقاطع الفيديو التي تبثها على إنستغرام، متداولة بشكل كبير على تويتر، ودشن المغردون هاشتاغ #مقاطع_ريناد لتداول مقاطع الفيديو التي تنشرها الطفلة السعودية.

وتحظى مقاطعها المتداولة أيضًا على سناب شات بمتابعة الآلاف، وحصدت إعجاب الكثيرين، حيث يقول أحد المغردين: ”تم اعتماد بث ريناد كوسيلة للتغلب على صعوبات الحياة”.