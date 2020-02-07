فاروق فلوكس عن نادية لطفي: نجمة نادرة لن تتكرر في التاريخ

نعى النجم فاروق فلوكس، الفنانة القديرة نادية لطفي، وذلك أثناء حضوره عزاء نادية، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وأعرب فلوكس عن شدة حزنه، قائلًا: تعتبر نادية من الفنانات اللائي لن يكررهن التاريخ مرة أخرى، حيث كانت نادية محبوبة من كل زملائها وجمهورها، وهذة الصفة من الصعب أن تجدها في الفنان، أن يجتمع الجميع على حبه،

فهي تمتلك ابتسامة ساحرة استطاعت من خلالها أن تؤثر في قلوب الملايين، ورغم جمال وجهها وخفة روحها إلا أنها استطاعت تقديم أدوارًا في غاية الصعوبة واعتقد أن هذا جعلها تتصدر البطولة سريعًا في وقت قياسي.

يذكر أن الفنانة نادية لطفي توفيت يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، في مستشفى المعادي

العسكري.

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وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد شهدت تدهورًا قبل أسبوعين وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى.

جدير بالذكر أن تم تشيع أمس جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وذلك وسط أجواء من الحزن.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة ومن بينهم: نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، والنجمات ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز،و نجلتها الفنانة دنيا سمير غانم، فيفى عبده، نهال عنبر، رجاء الجداوي، والمخرج مجدي أحمد علي، والفنان القدير سمير صبري، والفنان القدير عبدالعزيز مخيون.