إلهام شاهين: نادية لطفي كانت أمي التانية

نعت النجمة إلهام شاهين، الفنانة القديرة نادية لطفي، وذلك أثناء حضورها عزاء نادية، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وأعربت إلهام عن شدة حزنها، قائلة: إنسانة وفنانة عظيمة على كل المستويات، وكنت بتعلم منها وأنا بعتبرها قدوة ليا، وكلنا عارفين إنسانيتها وجدعنتها وشهامتها وحتى مواقفها السياسية، وهي قيمة يتعلم منها كل فنان، ويتعلم منها

الأخلاقيات والانتماء والوطنية، وإحنا فعلًا خسرنا فنانة عظيمة، وبالنسبالي خسرت أمي التانية، لأن بعد وفاة والدتي كانت هي اللي بتسأل عليا وتبقي عاوزة تشوفني علطول، فأنا هفتقدها جدًا وندعيلها بالرحمة.

يذكر أن الفنانة نادية لطفي توفيت يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري.

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وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد شهدت تدهورًا قبل أسبوعين وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى.

جدير بالذكر أن تم تشيع أمس جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وذلك وسط أجواء من الحزن.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة ومن بينهم: نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، والنجمات ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز،و نجلتها الفنانة دنيا سمير غانم، فيفى عبده، نهال عنبر، رجاء الجداوي، والمخرج مجدي أحمد علي، والفنان القدير سمير صبري، والفنان القدير عبدالعزيز مخيون.