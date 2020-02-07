صابرين تقدم واجب العزاء في نادية لطفي

حضرت النجمة صابرين عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، والمقام في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر. Advertisements عرفت نادية لطفي بنشاطها السياسي والإنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وكل الحروب التالية. في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وكل الحروب التالية. ولعبت الصدفة دور في دخولها مجال التمثيل ففي سهرة إجتماعية قابلت المنتج رمسيس نجيب الذي رأى فيها بطلة فيلمه القادم سلطان، مع الفنان الكبير فريد شوقي عام 1958. المنتج رمسيس نجيب الذي رأى فيها بطلة فيلمه القادم سلطان، مع الفنان الكبير فريد شوقي عام 1958. واختار لها أسمها الفني نادية لطفي لتكون بطلة رواية لا أنام للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والتي أصبحت فيلم من بطولة النجمة فاتن حمامة.

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