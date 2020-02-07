ليلة سقوط الكبار..ريال مدريد وبرشلونة يودعان كأس الملك

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ودع برشلونة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم من دور الثمانية، الخميس، بعدما خسر 1-صفر أمام مستضيفه أتليتيك بيلباو بهدف إيناكي وليامز من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحول المهاجم وليامز تمريرة عرضية إلى داخل الشباك ليشع لاحتفالات الجماهير بإستاد سان ماميس بعد لحظات من إهداره فرصة خطيرة.

وأضاع ليونيل ميسي قائد برشلونة فرصة قرب النهاية، إذ اكتفى بالتسديد في قدم أوناي سيمون حارس بيلباو، كما أهدر زميله أنطوان غريزمان كرة أخرى.

ويملك الفريق الكاتالوني الرقم القياسي بعد فوزه باللقب 30 مرة .

خسارة مذلة

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خرج نادي ريالد مدريد، مساء الخميس، من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد تعرضه لخسارة مذلة أمام منافسه ريال سوسيداد، في ربع نهائي البطولة.

وتقدم الفريق الباسكي بهدف وحيد في نهاية الشوط الأول سجله النروجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد.

وفي الشوط الثاني أضاف السويدي الشاب الكسندر إيزاك هدفين سريعين (54 و56)، فيما أنهى ميكل مورينو مهرجان الأهداف لفريقه (69).

أما اهداف ريال مدريد فجاءت بعد فوات الأوان تقريبا عن طريق البرازيلي مارسيلو (59) ومواطنه رودريغو (81) وناتشو (90+3).