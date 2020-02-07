كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 03:53 صباحاً - عبرت ايفانكا ترامب عن فرحتها بتبرئة والدها الرئيس الامريكي دونالد ترامب عد تبرئته في مجلس الشيوخ. فقد نشرت ايفانكا ترامب، عبر حسابها على انستغرام، صورة لها ولوالدها وهي تعانقه وعلقت كاتبة “احبك”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تبرأته.. ايفانكا ترامب لوالدها: “احبك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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