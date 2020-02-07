شاهد.. اصالة ونوال الكويتية في وصلة طرب: “احبه حتى في الخصام”

كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 03:53 صباحاً - جمعت جلسة طربية كل من الفنانة السورية اصالة والفنانة نوال الكويتية حيث اديا معا اغنية “أنا هويت وانتهيت”، للفنان الراحل سيد درويش. وكان قد نشر الفيديو مدير الشؤون الفنية في شركة روتانا معلقا “جلسة حلاوة 2” لترد اصالة كاتبة: “شو لطيببيفه وطيبه هالقعده”. وقد ظهرتا اصلة ونوال في جلسة خاصة بينما كان يرددا جزء من الأغنية الذي تقول كلماته: “أحبة حتى فى الخصام والبعد عنه يا ناس جرام”.

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