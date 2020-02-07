الثاني عالميا.. حسن شاكوش الأكثر استماعا على ساوند كلاود

الجمعة 7 فبراير 2020

حل مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد مرات الاستماع على موقع "ساوند كلاود" بأغنية "بنت الجيران"، إذ جاءت أغنيته في المرتبة الثانية بنحو 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة خلال الأسبوع الحالي.



ونشر عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، مؤسس مجموعة "تيسلا" وشركة "سبايس إكس" الفضائية، قائمة تضم 8 أغنيات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقاً عليها "أسخن 8 أغاني على ساوند كلاود".

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وتضمنت قائمة إيلون ماسك أغنيتين لحسن شاكوش هما "بنت الجيران" و"شمس المجرة".

وحققت أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش نجاحاً كبيراً في الأوساط الشبابية في العالم العربي، كما أنها تُطلب خصيصاً في الأفراح والسهرات في مصر، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليوناً على "يوتيوب".

وكان شاكوش حصل مؤخراً على الدرع الذهبي لـ"يوتيوب"، بعد تخطي عدد مشتركي قناته على "يوتيوب" مليون مشترك.