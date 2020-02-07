زوجات الرؤساء الأمريكيين في فيلم على شوتايم

الجمعة 7 فبراير 2020

تنتج محطة "شوتايم" الأمريكية المسلسل التلفزيوني الجديد "فيرست ليديز" عن زوجات الرؤساء الأمريكيين، ستؤدي فيه الممثلة فايولا ديفيس الحائزة على جائزة أوسكار دور ميشال أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.



وقالت "شوتايم" إن فايولا ديفيس ستكون كذلك منتجة منفذة في العمل التلفزيوني.

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ووفقا لموقع "ديدلاين"، فإن المسلسل يتناول الحياة في الجناح الشرقي للبيت الأبيض "إيست وينج"، حيث مكاتب السيدة الأولى، ويركز الموسم الأول على ميشال أوباما فضلا عن إليانور روزفلت وبيتي فورد.

وكانت ميشال أوباما محور فيلم قصير في 2016، تناول بداية علاقتها بباراك أوباما بعنوان "فيرست دايت"، وهي تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية في الولايات المتحدة، وبيعت أكثر من 11,5 مليون نسخة من كتاب مذكراتها "بيكومينج".