شكرا لقرائتكم خبر عن "أحبه حتى فى الخصام".. أصالة ونوال الكويتية يغنيان "أنا هويت" لـ"سيد درويش".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت جلسة المطربة السورية أصالة نصرى والفنانة نوال الكويتية، حيث شهدت أدائهم أغنية "أنا هويت وانتهيت"، للفنان القدير سيد درويش، والتى غنتها أيضا المطربة الكبيرة سعاد محمد، وعلقت صولا على فيديو نشرته على حسابها على تويتر، قائلة: "شو لطيفة وطيبة هالقعده".

وردد كلا الفنانتان جزء من الأغنية: "أحبة حتى فى الخصام.. والبعد عنى يا ناس حرام".

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها العام الحالى، مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، وحقق ما يقرب من 8 ونصف مليون مشاهدة فى 3 أسابيع.ويظهر في الفيديو، مجهود كبير في تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.

على جانب آخر، تجهز النجمة أصالة نصرى العديد من المفاجآت الغنائية خلال هذا العام من أغنيات منفردة وكليبات أخرى بعد أن بدأتها بأغنية "شامخ" التى حققت نجاحا كبيرا ، كما أنها تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".