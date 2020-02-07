شاهد.. نيشان ينفعل على الهواء: “احقر ناس حاكمينا”

كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 02:54 صباحاً - انفعل الاعلامي اللبناني نيشان على الهواء وشن هجوما على السياسيين بعد الاجراءات القاسية التي تتخذها المصارف اللبنانية بحق المودعين. وروى نيشان، خلال حلفة الامس من برنامجه “انا هيك” المذاع على قناة الجديد، ما حصل معه خلال محاولته استخدام بطاقة الائتمان قائلا “كنت مسافر وحاولت استخدم الكريديت كارد لادفع 280 دولار اذليت ذل شي بكفر”. وتابع مهاجما السياسيين في لبنان: “احقر طبقة سياسية بتحكمنا احقر ناس بيحكمونا من اكثر الناس حقارة”.

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