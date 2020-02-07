آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد والدته عبر "انستجرام"

حرص الفنان آسر ياسين على الإحتفال بعيد ميلاد والدته بنشر صورة بصحبتها، على موقع انستجرام. وعلق آسر: "الحقيقة.. كل سنة وأنت طيبة يا أمي ويخليكي لينا ويديلك الصحة وطولة العمر وتعمليلنا كيك أكتر وأكتر".

يذكر أن آسر ياسين احتفل، مؤخرًا، بالانتهاء من تصوير فيلم "صاحب المقام" بالكامل، رفقة صناع العمل، بعد انتهاء آخر يوم تصوير للعمل.

"صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، والنجم الكوميدي بيومي فؤاد، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة نسرين أمين، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

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