تعرف على حقيقة تصوير رامز جلال برنامجه الجديد فى السعودية والفلبين

يعمل الفنان رامز جلال خلال الأيام الحالية بصحبة فريق عمله على تسريب أخبار مغالطة عن برنامجه الجديد الذى يقوم بتقديمه موسم رمضان المقبل. وقدم رامز جلال خلال الساعات الماضية للصحافة عدة معلومات تفيد بتصوير مقالب برنامجه الجديد فى الفلبين والسعودية وغيرها من الامكان لتشويق الضيوف والجمهور.

رامز قدم العام الماضي برنامج رامز فى الشلال، ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

رامز جلال ينفذ مقلب جديد فى محمد هنيدى

رامز جلال يتمكن من تنفيذ مقلب في أحمد حلمي ومنى زكي بعد هروبهما لسنوات