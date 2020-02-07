نانسى عجرم تتألق بإطلالة كاجوال وبلوفر أوفر سايز

نشرت الفنانة نانسى عجرم، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول. وظهرت نانسى عجرم، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتدية معه بلوفر أنيق باللون الرمادى الفاتح الذى يبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء رياضيا أنيقا باللونين الأبيض والأسود.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نانسى عجرم، على جمال بشرتها المميزة مع إضافة لمسة رقيقة من البلاشر الذى يبرز أنوثتها. وتركت نانسى شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة مميزة تتناسب مع إطلالتها. ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بإطلالتها الكاجول الأنيقة.

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