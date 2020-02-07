لقاء الخميسى بإطلالة أنيقة وملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، تجمعها بزوجها لاعب الكرة عبد المنصف احتفالًا بعيد ميلاده. وظهرت الفنانة لقاء الخميسي فى الفيديو بمجموعه من الاطلالات والملابس الجريئة التى نالت إعجاب متابعيها، وبلقطات رومانسية مع زوجها منها بوسة على الخد وحضن .

وعلقت على الفيديو قائلة:" كل سنه وانت طيب وناجح ومكمل ومصدق في حلمك ..كل سنه وانت حبيبي وسندي وأبو ولادي وحياتنا كلها ..ربنا يخليك لينا واللي بيحبوك .بنحبك لقاء .. ادهم .. آسر".

قد يهمك أيضا:

أحدث إطلالة للفنانة لقاء الخميسي عبر "انستجرام"

لقاء الخميسي تكشف عن أول أغانيها "مفيش مستحيل"