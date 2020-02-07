القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، تجمعها بزوجها لاعب الكرة عبد المنصف احتفالًا بعيد ميلاده. وظهرت الفنانة لقاء الخميسي فى الفيديو بمجموعه من الاطلالات والملابس الجريئة التى نالت إعجاب متابعيها، وبلقطات رومانسية مع زوجها منها بوسة على الخد وحضن .
وعلقت على الفيديو قائلة:" كل سنه وانت طيب وناجح ومكمل ومصدق في حلمك ..كل سنه وانت حبيبي وسندي وأبو ولادي وحياتنا كلها ..ربنا يخليك لينا واللي بيحبوك .بنحبك لقاء .. ادهم .. آسر".
قد يهمك أيضا:
أحدث إطلالة للفنانة لقاء الخميسي عبر "انستجرام"
لقاء الخميسي تكشف عن أول أغانيها "مفيش مستحيل"
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسى بإطلالة أنيقة وملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.