كليب في الأحلام لـ لطيفة يتجاوز 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

حقق فيديو كليب أغنية "في الأحلام" لـ "لطيفة"، نجاحًا كبيرًا، ووصلت نسبة مشاهداته إلى 2 مليون وألفي مشاهدة بعد ثلاثة أيام فقط من طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "بتبص لدي ولدي وتشات قبل ما بتنام.. وكمان تليفونك ليه واخده معاك ف الحمام.. لو فاكر إنى غبيه المستخبى أهو بان .. أهدى على نفسك لتشوف منى جنان .. هوريك أيام سودا .. بتخونى وأنا موجودة .. حركاتك مش مظبوطه .. هتعمل نفسك نايم ؟ .. نام هطلعلك فى الأحلام".

"في الأحلام" أغنية ضمن أغاني ألبوم "أقوى واحدة"، وهي من كلمات وألحان: إسلام صبرى، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعي.

يُذكر أن آخر ألبومات لطيفة الفنية البوم "فريش" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة.

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