شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا ده ولا أيه".. محمد إمام فى وصلة هزار فى مؤتمر صحفى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفنان محمد إمام، في وصلة هزار مع الإعلاميين خلال تواجده في إحدى المؤتمرات الصحفية عن فيلمه الجديد لص بغداد، حيث طلب من أحد الحضور كوبا من الماء، ليرد على أحد منهم "كورونا ده ولا أيه"، مما أثار ضحك العديد من المتواجدين، ونشر إمام مقطع الفيديو عبر حسابه على انستجرام، والذى شهد تفاعل كبيرا من جمهوره.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

ويسجل فيلم "لص بغداد" التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.

يشار إلى أن النجم محمد إمام، قال فى خلال تصريحات إعلامية من قبل، إن السينما المصرية حاليًا تشمل جيلين من الممثلين، الجيل الأول كون قاعدة جماهيرية كبيرة، منهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمى، أحمد السقا، مؤكدًا أن أفلامهم بمجرد طرحها "تكسر الدنيا" وإيرادتها تصل 100 مليون جنيه، بينما الجيل الآخر والصاعد يحاول تكوين قاعدة جماهيرية جديدة، قائلا: "إحنا لازم نبهدل نفسنا عشان نعمل قاعدة جماهيرية وأدينا بنحاول".