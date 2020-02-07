شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أولى حلقات برنامج "الشارع مع دينا" على إكسترا نيوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج "الشارع مع دينا" على فضائية إكسترا نيوز فى الثامنة مساءً من كل أسبوع، من تقديم الإعلامية دينا زهرة، ويناقش أهم القضايا والمشكلات التى تهم المواطن المصرى على كافة الأصعدة من تعليم وصحة ونقل وتموين.

"الشارع مع دينا" يحاول استعراض كافة وجهات النظر حول تلك الموضوعات من خلال إجراء اللقاءات مع الجمهور في الشوارع والميادين، وتتناول الحلقة الأولى ملف وسائل النقل ومدى رضاء الجمهور عن الخدمة الحالية وآليات تطويرها.

وشهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، بحضور رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس وقيادات هيئة الطرق والكبارى والشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع الخميس، بدء رفع كفاءة وتطوير الطريق من بركة السبع حتى التقاطع مع طريق قويسنا - شبين الكوم الذى تنفذه شركة الصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق ( FDR )، حيث يتم رفع كفاءة الطريق الحالى بطول 8كم وعرض متوسط حوالي 7.5 متر، بإسلوب إعادة التدوير للرصف القديم ( FDR ) مع التثبيت بالأسمنت ،ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

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كانت دينا زهرة تقدم برنامج "نقاط ساخنة"، بداية يوليو 2018 وناقش البرنامج قضايا وملفات سياسية مختلفة، بجانب الأحداث والأخبار اليومية. وعرض بواقع ثلاث حلقات أسبوعيًا.