مسلسل First Ladies يركز على زوجات الرؤساء فى الولايات المتحدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة شوتايم ، عن عملها على مسلسل جديد، سيطرح تحت اسم " First Ladies"، وستلعب دور "ميشيل أوباما"، في العمل الجديد الممثلة فيولا ديفيس كسيدة أولى، وستشارك ديفيس أيضا في إنتاج السلسلة الجديد، التي وضغت في خطة مسلسلات شوتايم لـ عام 2020، في أغسطس الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وسيقوم اقتباس السيناريو من مجموعة كتب وهى Four Seats: A Thriller of the Supreme Court, The Guns of Ridgewood، لـ الكاتب آرون كولي، الذى سيقوم أيضا بـ كتابة سيناريو المسلسل الجديد، وستقوم كل من شوتايم و Lionsgate TV، بـ إنتاج العمل،

تدور سلسلة First Ladies في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، حيث تم إخفاء العديد من قرارات التاريخ الأكثر تأثيرًا وتغيرًا في العالم عن الأنظار، والتي اتخذتها السيدات الأوليات الجذابات في أمريكا، ستزيل السلسلة الستارعن الحياة الشخصية والسياسية للكثير من أهم الأفراد الأكثر غموضًا، حيث يركز الموسم الأول على إليانور روزفلت، وبيتي فورد، وميشيل أوباما، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

كما ألغت شبكة Showtime مسلسل Ray Donovan، وذلك بعد عرض سبعة مواسم منه، وكان قد طرح الموسم السابع منه في 17 نوفمبر من العام الماضى، 2019، والذى تضمن 10 حلقات طرحت متتالية، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم السابع من Ray Donovan، إلى 0.13 في التصنيف الديموجرافي، للفئة العمرية بين 18 و49 عامًا، بإجمالى 932 ألف مشاهد.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، أنه بالمقارنة بالموسم السادس، انخفضت نسبة مشاهدة Ray Donovan، بنسبة 3٪ في نسبة المشاهدة.

المسلسل الأمريكى "Ray Donovan" من إنتاج شبكة تليفزيون"Showtime"، تم عرض الموسم الأول منه فى منتصف 2013 لكن بعرض الحلقات الدعائية الأولى قد حققت رقمًا قياسيًا فى المشاهدة، وأصبح أعلى نسبة مشاهدة فى تاريخ شبكةshowtime، المسلسل من بطولة لييف شرايبر، باولا مالكومسون، جون فويت، إيدى مارسان.