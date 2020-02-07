شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز ضيف شرف فى "النهاية" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان محمد محمود عبد العزيز كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويواصل أبطال المسلسل التصوير في العديد من الأماكن ما بين الصحراء ووداى دجلة وحلوان وغيرها من الأماكن لتصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

وبدأ محمود عبد العزيز تصوير مشاهده الأيام الماضية والتي جمعت بينه وبين بطل العمل يوسف الشريف، والعمل من انتاج سينرجى وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى، حيث أوشك مؤلف العمل على الإنتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل.

مسلسل "النهاية" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمروعبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

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وانطلقت المشاهد الأولى فى الأردن، وجمعت بين يوسف الشريف ومعظم الفنانين المشاركين فى البطولة، كما انتهى يوسف الشريف من تصوير مشهد استنساخه خلال أحداث العمل وهو عارى الجسد داخل مصنع الروبوت.

وكانت أخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مشاركته في مسلسل "قيد عائلى" الذى شارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم النجمة ميرفت أمين وبوسى وعزت العلايلى وصلاح عبد الله وريم البارودى ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وكارولين عزمى وأخرون من النجوم، إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء.