- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" برومو حلقتها مع منى الشاذلي في برنامج معكم.
وعلقت كارمن: "لأول مرة أنا و مصطفى مع بعض في حلقة مختلفة، يارب تعجبكم، استنونا في معكم مني الشاذلي الساعة ٩ مساءً على سي بي سي".
وأحتفلت كارمن سليمان مؤخرا بعيد ميلادها ابنها زين، يُذكر أن كارمن سليمان تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017، وأنجبت ابنها زين.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. كارمن سليمان وزوجها مع منى الشاذلي لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.