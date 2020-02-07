انهيار فيفي عبده وأول ظهور لزكي فطين.. 70 صورة من عزاء نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبدالناصر:

انتهى، منذ قليل، عزاء الفنانة الكبيرة نادية لطفي، الذي أقيم بالسرادق الملحق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر العزاء عدد كبير من الفنانين والفنانات، منهم، إلهام شاهين ودلال عبد العزيز ونجوى فؤاد وفيفي عبده ورجاء حسين وشهيرة وأشرف زكي وعزت العلايلي، والمخرج مجدي أحمد علي والمخرج عمر عبدالعزيز والإعلامية لميس الحديدي والكاتب الصحفي مصطفى بكري، وغيرهم.

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وخلال العزاء انهارت الفنانة فيفي عبده فور وصولها لسرادق العزاء، كما شهد العزاء أول ظهور اجتماعي للفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد شفائه من مرض السرطان.

وشيع جثمان الفنانة الراحلة أمس، الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وعانت النجمة الكبيرة نادية لطفي منذ عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية، ودخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى المعادي، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي، لتستمر على هذا الوضع ما يقرب من أسبوعين قبل أن تفارق الحياة الثلاثاء الماضي.