مي عمر بالبيجامة ونرمين الفقي بملابس رياضية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقعى التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل منزلها وهي ترتدي البجامة، بعد يومين من العمل المتواصل خارج المنزل.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنان إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس رياضية.

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

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ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة ابنتها الصغري "لي لي".

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإحدى الحدائق.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بكلبه.

إيساف

نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة علق عليها: "وضعنا الساق على الساق، وجلسنا لنشاهد النفاق".

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في أحد الشوارع.