فيفي عبده تحرص على حضور عزاء نادية لطفي

حصرت الفنانة القديرة فيفي عبده على حضور عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، والمقام في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر. عرفت نادية لطفي بنشاطها السياسي والإنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وكل الحروب التالية. الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وكل الحروب التالية. Advertisements ولعبت الصدفة دور في دخولها مجال التمثيل ففي سهرة إجتماعية قابلت المنتج رمسيس نجيب الذي رأى فيها بطلة فيلمه القادم سلطان، مع الفنان الكبير فريد شوقي عام 1958. واختار لها أسمها الفني نادية لطفي لتكون بطلة رواية لا أنام للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والتي أصبحت فيلم من بطولة النجمة فاتن حمامة. قابلت المنتج رمسيس نجيب الذي رأى فيها بطلة فيلمه القادم سلطان، مع الفنان الكبير فريد شوقي عام 1958. واختار لها أسمها الفني نادية لطفي لتكون بطلة رواية لا أنام للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والتي أصبحت فيلم من بطولة النجمة فاتن حمامة.

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