صور.. بطرس دانيال يقدم واجب العزاء في نادية لطفي

قدم الأب بطرس دانيال، رئيس مركز الكاثوليكي للسينما، واجب العزاء في النجمة القديرة نادية لطفي، والمقام في مسجد الشرطة، بمدينة الشيخ زايد.

يذكر أن النجمة نادية لطفي تزوجت في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من الضابط البحري عادل البشاري، وهو والد ابنها الوحيد

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أحمد، الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس إبراهيم صادق شفيق، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من محمد صبري.