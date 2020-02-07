قدم الأب بطرس دانيال، رئيس مركز الكاثوليكي للسينما، واجب العزاء في النجمة القديرة نادية لطفي، والمقام في مسجد الشرطة، بمدينة الشيخ زايد.
يذكر أن النجمة نادية لطفي تزوجت في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من الضابط البحري عادل البشاري، وهو والد ابنها الوحيد
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بطرس دانيال يقدم واجب العزاء في نادية لطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.