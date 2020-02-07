علي جابر: "هؤلاء النصّابين ناهبي البلد"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الإعلامي اللبناني ​علي جابر​ ان الطبقة السياسية لن تنجح بجرّ الشباب اللبناني الى الحرب الأهلية، التي من خلالها تُستهدف الثورة.

وكتب جابر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "لن ينجحوا في جر شبابنا إلى الحرب الأهلية. انها وسيلتهم الوحيدة لوقف الثورة وحرفها عن استهدافهم، هؤلاء النصّابين ناهبي البلد. ثورة أبناؤنا محبه و جامعة وشاملة من طربلس إلى النبطية. القضاء قضاء الشعب وليس قضاء السلطة. جيشنا جيش الشعب وليس جيش السلطة".

ونال منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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