كريستيانو رونالدو يتلقّى هدية ثمينة من هذه الإمرأة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الراقصة والممثلة الإسبانية ​جورجينا رودريغيز​ والد ابنائها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدية ثمينة ومميزة بمناسبة عيد ميلاده الـ 35.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو في شوارع تورينو الإيطالية على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وثّقت فيه تلقيه الهدية، وهي عبارة عن سيارة فخمة رُيطت بشريط أحمر، وذلك بحضور عدد من اصدقائهما.

الجدير ذكره ان مكتب شرطة مقاطعة "كلارك" التابعة لمدينة لاس فيغاس كان قد اعلن مؤخرا براءة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من تهمة اغتصاب إحدى الفتيات من 10 سنوات.

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