بالصور- نورهان في جلسة تصوير "مدمّرة" على الثلج

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​نورهان​ مجموعة من أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها على ثلوج لبنان، وظهرت نورهان بتسريحة الشعر الأشقر الطويل مرتدية الأسود، وانتعلت حذاء كبيراً من الفرو الأسود.

وأثارت نورهان الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقاتها على الصور إذ علّقت على إحداها:"دعني أدمّر حياتك" وعلقت على صورة أخرى :"أخلاقك هي جمالك"، "كن قيماً" وتعليقات أخرى استوحتها من إطلالتها الجذابة على الثلج.

الجدير ذكره أن نورهان تعرضت لهجوم كبير من متابعي الفنانة السورية أصالة بعدما انتقدت ظهورها الى جانب طبيبها الخاص في عدة مناسبات بعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.

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