رانيا يوسف: "مكنتش بعرف أشتم وطالعة مؤدبة زيادة عن اللزوم"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ عن تعرضها لمواقف صادمة في حياتها، لم تستطع مواجهتها والدفاع عن نفسها، مبررة ذلك بخجلها الزائد سابقا، قائلة: "كنت بخاف أقول لا، يمكن تربيتي في مدارس راهبات، خلتني طالعة مؤدبة زيادة عن اللزوم".

واضافت ان هذه المواقف جعلت من شخصيتها أقوى من قبل، قائلة لبرنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم": "مكنتش بعرف أشتم، دلوقتي اتعلمت شوية، وكنت بتكسف لما حد يسألني، لكن لسه عندي شوية خجل بحاول أحافظ عليه".

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