تراند اليوم : الي من غير أم حالته تغم .. إدوارد ينهار لحظة فراق والدته – شاهد

أحيا الفنان إدوارد الذكرى الثالثة لوفاة والدته ووجه لها رسالة خاصة.

نشر إدوارد عبر حسابه على Instagram آخر صور له مع والدته وهي في المستشفى وكتب معبرا عن الحزن الكبير الذي يعيش فيه منذ فراقها، قائلا: “النهاردة من 3 سنين كان أصعب يوم في حياتي وهو فراقك يا أمي”.

تابع: “الدنيا كلها أسودت في وشي وبقيت مش شايف حاجة ولا شايف حد وقعدت افتكر حاجات كانت بيني وبينك من وأنا صغير لحد ماكبرت”.

أضاف: “صعب عليا فراقك للحظة دي يا أمي وأتمني أنك كنتي تكوني جنبي في كل لحظة نجاح بشوفها وبحس بيها بدعواتك ليا وبسمعها في ودني لما أكون محتاجها”.

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اختتم كلامه موجها نصيحة لمتابعيه: “اشبعو بأمهاتكم واركعو تحت رجليهم والله مافي أعظم من الأم”.

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يشار إلى أن إدوارد عرض له مؤخرا مسلسل “حواديت الشانزلزيه”، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولة المسلسل إياد نصار، ومي ‏سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وانتاج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي‎.‎