نجوم الفن والإعلام في عزاء نادية لطفي

الجمعة 7 فبراير 2020

حضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، الذي أقيم، الخميس، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، في محافظة الجيزة بمصر.



وحرصت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، على حضور العزاء، وكان من بين الفنانين الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء الفنان سمير صبري، وعزت العلايلي، وإلهام شاهين، وشهيرة، ورجاء حسين، وصابرين، ويوسف شعبان والمخرج عمر عبدالعزيز، والمنتج حسين القلا، وزكي فطين عبد الوهاب، ومن مشاهير الإعلام حضر الإعلامي مفيد فوزي، وبوسي شلبي، ولميس الحديدي.

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وتوفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض واحتجازها بالمستشفيات لفترات طويلة.

ودخلت الفنانة المصرية في غيبوبة منذ أيام بعد تدهور حالتها الصحية، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في العاصمة القاهرة، بعد معاناتها مع أزمات تنفسية جراء إصابتها بنزلة شعبية حادة.