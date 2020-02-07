شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة : ماكو كان فرهدة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان عمرو وهبة لـ ”الخليج 365”، إنتهائه من تصوير أغلب مشاهده ضمن أحداث فيلم "ماكو"، موضحا أن تصوير الفيلم لم يكن سهلاً علي الإطلاق، حيث أوضح أن كواليس العمل مختلفة تماماً عن كافة الأعمال الذى قام بتصويرها من قبل.

عمرو وهبة أكد أن اختلاف وصعوبة التصوير الذى وصفها بـ "الفرهدة" تعود إلي أن أغلب مشاهد الفيلم تم تصويرها تحت الماء حيث قاموا بالغطس لعدة ساعات، وهو الأمر الذى لم يكن سهلاً علي الإطلاق بالنسبة لأياً من فريق عمل الفيلم الذى لم يتم تحديد موعد عرضه بعد.

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فيلم "ماكو" من بطولة النجوم بسمة، ناهد السباعى، سارة الشامى، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتعد هذه التجربة الأولى لنيقولا معوض فى السينما المصرية ، حيث يجسد نيقولا شخصية "شريف ناهي" خلال أحداث الفيلم .

"ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان ملىء بالذكريات.

على جانب آخر يشارك عمرو وهبة في بطولة مسلسل جديد مع الفنانة شيماء سيف واختاروا "بالقوم" اسم مبدئى للمسلسل التي أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاجه بهدف العرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.