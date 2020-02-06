أيتن عامر تجهض بعد تعرضها لنزيف حاد

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 11:59 مساءً - إنتهت الممثلة المصرية ​أيتن عامر​ من تصوير مشهد وهي تجهض، بعد أن تعرّضت لنزيف حاد وحاول إنقاذها الممثل المصري محمود البزاوى بدخولها إلى المستشفى، خلال أحداث مسلسل “​فرصة ثانية​”.

ويكثف مخرج العمل مرقس عادل التصوير للإنتهاء من نصف مشاهد العمل خلال منتصف شهر شباط/فبراير على أقصى تقدر، خصوصاً أن الشركة المنتجة للعمل وضعت خطة للبدء والإنتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان المقبل.

المسلسل فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، ون بطولة ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، وعمر الشناوي.