سنوب دوغ يصف أوبرا وينفري بالـ “عاهرة”

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 11:59 مساءً - شنّ نجم الراب العالمي ​سنوب دوغ​ هجومأً شرساً على الإعلامية الأميركية ​أوبرا وينفري​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي واصفاً إياها بالـ “عاهرة”،باعتبارها تحاول تشويه صورة “المشاهير السود” مثل كوبي براينت، راسل سيمونز ومايكل جاكسون بسبب الادعاءات الأخيرة ضدهم.

وعلّق النجم الراب الأميركي سنوب دوغ “49 عاما”، على إحدى مقابلات الإعلامية أوبرا وينفري كاتباً: “لماذا تحاولين تشويه سمعة السود فقط والتشكيك بمصداقيتهم؟ بالنيابة عن كل مجتمعنا، تبًا لك ياعا*رة، أنت لست جزء منّا”.