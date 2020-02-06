مهرجان شتاء طنطورة يستضيف "ياني" الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقيم الموسيقار اليوناني العالمي "ياني" حفلا غنائيا ضخما "الجمعة" ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.



ويعد هذا الحفل الثاني للفنان العالمي في "العلا" وسوف يقام على مسرح المرايا، وعلى هامش الحفل تقام مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية المستوحاة من تراث المدية الذي يعود إلى آلاف السنين.

و كان "ياني" قدم حفلا مميزا في الموسم الافتتاحي لشتاء طنطورة وعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان التراثي الكبير قائلا: "سحرتني العلا بكل تفاصيلها، فهي مكان فريد للإلهام والإبداع، كما أنها تتميز بطبيعة مذهلة وتاريخ يمكن قراءة تفاصيله على سفوح الجبال. وللمرة الثانية أشكر الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تنظيم هذا المهرجان الفريد في هذا المكان المميز".

و"ياني" عازف بيانو ومؤلف موسيقي وصاحب بصمة قوية في عالم الموسيقى في العصر الحديث ويطلق النقاد على أعماله "الموسيقى الجديدة"، ويرون أنها تعكس شعار "عالم واحد.. شعب واحد" كما أن موسيقاه تشكل مزيج مدهشا من الشكل الكلاسيكي وموسيقى الجاز مع لمسة شرقية وتخاطب كل شعوب العالم.