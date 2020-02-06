أداما تراوري يشعل صراعا جديدا بين ريال مدريد وبرشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الإسباني صاحب الأصول المالية، أداما تراوري، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي ضمن اهتمامات ريال مدريد وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن تراوري اقترب من الرحيل عن صفوف ولفرهامبتون بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخرا، والتي لفتت أنظار الأندية الكبرى إليه بشدة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يسعى لاستعادة تراوري الذي بدأ مسيرته ضمن النادي الكتالوني، خصوصا بعد تجدد إصابة الفرنسي موسى ديمبلي.

كما وجه ريال مدريد أنظاره نحو أداما تراوري في ظل رغبته في تجديد دماء الفريق والتخلص من الويلزي جاريث بيل.

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ويقدم أداما تراوري مستوى رائعا رفقة فريقه ولفرهامبتون، تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وبدأ تراوري مسيرته في أكاديمية "لاماسيا" التابعة لبرشلونة وانضم لصفوف أستون فيلا الإنجليزي في عام 2015، وقضى بين جدرانه موسما واحدا قبل الانضمام لميدلزبره وفي عام 2018 انتقل لفريقه الحالي ولفرهامبتون.

وشارك صاحب الـ24 عاما الموسم الحالي بقميص ولفرهامبتون خلال 36 مباراة في جميع المسابقات وسجل 5 أهداف وأهدى 10 تمريرات حاسمة.

ويتميز أداما تراوري بقدرة اللعب كجناح على الجانبين الأيمن والأيسر إضافة لقوته البدنية الهائلة.