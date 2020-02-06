المنقذ المنتظر.. مانشستر يونايتد يزاحم السيتي على خطف ميسي

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على خط الأزمة المثارة بين الأرجنتيي ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي للنادي، طمعا في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

أبيدال قال في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية، الثلاثاء، إن بعض نجوم برشلونة كانوا يرغبون في إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، ولم يعملوا معه بشكل جاد، ليرد عليه ميسي عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، مطالبا إياه بتحمل مسؤوليته والكشف عن الأسماء التي يقصدها.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد يعمل على مراقبة الأزمة من بعيد، على أن يتدخل لإقناع اللاعب الأرجنتيني بالانتقال إلى صفوفه في الوقت المناسب.

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اليونايتد لم يكن أول الساعين إلى استغلال أزمة ميسي مع إدارة برشلونة، حيث سبقه إلى ذلك غريمه التقليدي مانشستر سيتي، الذي ارتبط اسمه بالتعاقد مع اللاعب قبل عدة سنوات، قبل أن يتجدد بعد تلك الأزمة.

ويسعى اليونايتد إلى جعل ميسي هو المنقذ لمسيرة الفريق، بعد النتائج المتبذبة التي عانى منها على مدار السنوات الماضية، رغم الصفقات الباهظة التي أبرمها في الفترة نفسها.

اليونايتد فشل في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ رحيل الاسكتلندي أليكس فيرجسون، المدير الفني التاريخي للفريق، في 2013، قبل أن تتواصل النتائج السلبية بالفشل في التأهل إلى النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن ميسي لم يلعب سوى للفريق الأول لنادي برشلونة منذ ظهوره معه في 2005، وقاده لتحقيق العديد من الألقاب، على رأسها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 10 مرات، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات.