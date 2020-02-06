العرض الأول لفيلم “يوم إيه يوم لاء” بحضور الصحافة والنجوم في بيروت

افتتحت شركة فالكون فيلمز للإنتاج السينمائي والدرامي مساء الرابع من شباط العرض الاول لفيلم “يوم إيه يوم لأ” في صالات Grand Cinemas ABC Dbaye. عرض الفيلم الاول حضره أبطال العمل زياد برجي، باميلا الكيك، هشام حداد، سلطان ديب وميا سعيد. صناعه الكاتب رامي حنا، المخرج نبيل لبس، المنتج صبحي سنان، المنتج المنفذ رائد سنان ونخبة من الفنانين واهل الصحافة والإعلام، بينهم كل من النجوم، باسم مغنية، ناجي أسطا، عبد شاهين، داليدا خليل وطوني عيسى.

عن قصة الفيلم، مع اقترابهم من موعد الزفاف (شفيق وسحر)، تنتاب سحر حالة من فوبيا الزواج نظراً لحالات الطلاق الكثيرة التي تحصل لمعظم السيدات في محيطها لأسباب كثيرة أهمها روتين الحياة الزوجيّة فتقترح على شفيق ذو العقليّة التقليديّة الشرقيّة الزواج على طريقة يوم إيه يوم لأ بحيث يكون الزوجان أحراراً كل في حياته في اليوم اللأ ما يخلق نوعاً جديداً من التحديات والمشاكل بين الثنائي… فهل ينجح هذا النوع من الزواج وماذا عن النجوم الآخرين؟

وتجدر الإشارة إلى أن العمل يتضمن أغنية “أنا وياك” للفنان زياد برجي، الأغنية التي صدرت قبل موعد طرح الفيلم بأسبوع وتخطت المليوني مستمع.