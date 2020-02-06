إطلاق "يوم إيه يوم لأ".. وهذا ما قاله نجوم العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، إلا أن شركة فالكون فيلمز، لصاحبها رائد سنان، أرادت تحدّي الأوضاع الراهنة وإثبات أن بلده لا يزال ينبض حياة وأملا، ما جعلها تصر على إطلاق عملها الجديد الذي تمثل في الفيلم السينمائي بعنوان "يوم إيه يوم لأ" ، وهو من كتابة رافي رهبي، وإخراج نبيل لبّس.

واختارت شركة "فالكون فيلمز" أن تطلق فيلم "يوم إيه يوم لأ"، قبل فترة وجيزة من عيد الحب، وذلك خلال احتفالية أقامتها في مجمع ABC بمنطقة ضبية بحضور أهل الصحافة والإعلام.

وتحدّث الفيلم عن قصة زواج غير تقليديّة لا تشبه غيرها من القصص حين يقرّر "شفيق"، الذي يجسد شخصيته زياد برجي، الزواج من شريكة حياته "سحر" التي لعبت دورها باميلا الكيك.

ووجد هذا العمل إعجاب الحاضرين الذين اعتبروا أن القصة مميزة قل نظيرها وبعيدة كل البعد عن التكرار، إذ اعتمدت على السلاسة، العفوية وحتى الفكاهة في عرض الحبكة التي اختيرت لمعالجة القصة.

ويتمحور العمل بداية حول "سحر" التي توافق على الزواج من "شفيق" بشرط أن يكون الزواج "يوم إيه يوم لأ" لتدور بعدها أحداث الفيلم المليئة بالمواقف الطريفة التي يكون عرّابها الاعلامي هشام حداد والممثلة ميا سعيد .

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وتجدر الإشارة، إلى أن شركة "فالكون فيلمز" كانت قد طرحت في وقت سابق، صورة الإعلان الأول لفيلم "يوم إيه يوم لأ"، الذي تصدره النجم اللبناني زياد برجي إلى جانب النجمة باميلا الكيك.

وجاءت صورة الإعلان مشوقة، ظهر خلالها برجي وهو يقدم خاتم الزواج لباميلا التي ارتدت بدورها فستان الزفاف وتظهر وهي تشير بإصبعها إلى عبارة "يوم لأ".

واللافت، أن كل من الفنانين ناجي أسطا وآدم قد وجها التهنئة لزياد برجي، فقد نشر أسطا صورة تجمعه مع برجي من حفل إطلاق الفيلم الذي حضره وعلّق بالقول :"مبروك انطلاقة فيلم الصديق الفنان زياد برجي الجديد.. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله"، ليرد عليه برجي بالقول :"حبيبي يا ناجي.. بشكرك على حضورك ومحبتك".

وبدوره كتب آدم لبرجي عبر صفحته الخاصة :"الف مبروك للصديق الغالي زياد برجي، فيلمه الجديد يوم ايه يوم لا واغنية الفيلم انا وياك من نجاح لنجاح حبيب القلب بتستاهل كل خير"، ليرد عليه برجي بالقول :"حبيبي خي ادم".

موقع "فوشيا" كان حاضرا خلال إطلاق العمل وعاد بعرض لمختلف مجريات الحدث.