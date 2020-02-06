أميرة الناصر تغضب سعوديين بسبب هذا الفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر، جدلًا واسعًا بين المتابعين بسبب تصويرها لمجسّم "دراجة سيكل" قالت إنه من التراث السعودي في منطقة "دوار" بمدينة جدة، وهي أكبر دراجة في العالم، وصرّحت بأن المجسّم يعود إلى أيام "أبونا آدم".

وظهرت أميرة الناصر في مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" وقالت: "رايحين على دوار السيكل فيه سيكل كبير هناك، تعرفون سيكل مين ده، سيكل حق أبونا آدم، رح أصورلكم سيكل حق أبونا آدم".

لكن فيديو الناصر قوبل بالانتقادات وتصدر وسم #اخرسي_اميره_الناصر موقع تويتر بسبب التفاعل عليه والتعليقات التي هاجمتها بسبب ادعاءاتها، بينما قال آخرون إنها تعمدت هذا الأمر بغرض الشهرة فقط.

وقال مغرد: "هذي تبي تدور للشهره لا احد يتفاعل ولا شي انتم كذا ترفعونها فوق وهي لازم تتعاقب مو كل يوم تجينا وحده وتجيب شي جديد".

وكتب آخر: "هاشتاق متداول وهو استكمال لهاشتاقات تم رفعها من قبل أميرة الناصر حيث ظهرت هذه المرة بفيديو لأكبر دراجة في العالم بجدة وتقول (أن سيدنا آدم عليه السلام اخترع هذه الدراجة)".

Advertisements

وكانت قد أثارت أميرة الناصر، ضجّة عارمة بعد احتفالها بطلاقها من زوجها مشعل الخالدي، على الملأ مؤكدة أنها قررت الاحتفال بدلًا من الحزن على أمر انتهى، وهو الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها.

وارتدت أميرة الناصر فستان زفاف أبيض اللون خلال الاحتفال، مؤكدة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" أن الدنيا لا تقف على أحد، وبدتْ الناصر في حالة حزن أخفتها بفستان عرسها واستماعها لأهازيج حفلات الزفاف.

وقالت في تعليقها على المقطع: "احتفل بطلاقي بهذا الفستان الذي صممه لي المصمم عبدالله وهو مصمم سعودي في حفر الباطن كان قد صممه كي احتفل فيه أنا ومشعل بعيد زواجنا ولكن للأسف ألبسه بطلاقي هذا مكانه الدنيا ما توقف على أحد".

وأضافت: "أنصح الفتيات ما توقفين حياتك على شخص مهما كان غالي ومهما كنتي تحبيني اعتبريه مات، وفي بنات يقولولي اقعدي يا أميرة في العدة، أنا ما هقعد في العدة لإني ما أبغى أشوفه في الآخرة يقولون اللي تقعد في العدة تشوفه في الآخرة ولكن أنا بركب من بكرة وآخد سيارتي وأمشي".