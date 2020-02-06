شهيرة تعود لإثارة الجدل حولها من جديد بخلعها الحجاب مجددًا

عادت الفنانة المعتزلة شهيرة، لإثارة الجدل من جديد، بعدما نشرت صورة جديدة لها تجمعها مع كل من الفنانة دلال عبد العزيز والإعلامية سهير شلبي، وظهرت وهي بدون الحجاب، وتسائل البعض هل هذه الصورة حديثة أم قديمة وماذا تقصد؟

وظهرت شهيرة بدون الحجاب، وجاء ذلك بعدما أعلنت خلال الأيام الماضية عودتها إلى الحجاب مرة أخرى بعد خلعه، ولكن اليوم تثير الجدل من جديد بصورتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام بدونه .

ومن الواضح أن النجمة القديرة مذبذبة في هذا الأمر، بين الحين والأخر ما بين خلع الحجاب أو العودة له.

وفي وقت سابق، أصدرت شهيرة وقتها بعدما اعلنت خلعها الحجاب، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، حول الجدل الذى أثير عقب ظهورها دون تغطية للرأس بصحبة سهير رمزى، فى أحد المولات، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين معلقين على الأمر ما بين متهكم، وبين ناقد وساخر على الفنانة الكبيرة.

نص البيان:

وقالت الفنانة الكبيرة:”بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة مش عارفة أبتدي منين أولا أشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي ودعمونى وأمطروني بكلمات رائعة عن شخصيتي كأنسانة وفنانة ملتزمة طيلة حياتي حتي قبل الحجاب وقد تأثرت جدا بكم الحب والتقدير الشخصي الضعيف ولأسرتي بأكملها بالرغم بعدي عن جمهوري أكثر من عشرين سنة هارجع اتكلم عن الحجاب وليس الحجاب بالكامل بل غطاء الرأس لأن الحجاب ليس غطاء رأس فحسب بل هو جزء منه والباقي جسد المرأه وسلوكياتها ومعاملاتها وأحتفاظها بالحشمه والأحترام”.

وتابع شهيرة: ”إذن من وجهه نظري وقناعاتي أني مازلت محجبة إلا من غطاء الرأس الذي (يعتبره العامة ومن ليس له ثقافة دينية أنه هو الموضوع وبعد كده لا يهم) أرجع لليوم الذي ذهبنا فيه أنا وصديقتي سهير رمزي إلي يوم خيري لصالح مستشفي أبو الريش وغيرها وتشرف علي هذا اليوم نساء مصريات وعربيات ودخلنا القاعة وليس بها رجل واحد وكنا نعرف هذا ولذلك تخففنا من غطاء الرأس مع الالتزام بالحشمة المطلوبة وأخذنا صور مع بعض إلي أن ظهر هاني البحيري مصمم الأزياء وجاء ليشتري ملابس للتبرع بدخلها للمستشفي واخذ معنا صوره للذكري”.

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واستكملت شهيرة:”وكنت أري أن السيدة عندما تكبر من الممكن أن تتخفف في ملابسها نظرا للآية التي في سوره النور عن القواعد من النساء الذي كبر سنهم فلا يطمعون في الزواج والأنجاب فلا حرج عليهن ان يضعن ثيابهن اللي هي الثياب العاديه بدون تبرج والمقصود عدم كشف جزء من جسد المرأه وخلافه وفي آخر الآيه بالرغم ان الله اعطاها حق التخفف”.

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