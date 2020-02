فيولا ديفيس تُجسِّد دور ميشيل أوباما في "First Ladies"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تلعب النجمة فيولا ديفيس دور السيدة الأولى ميشيل أوباما في سلسلة First Ladies التي ستنطلق عبر ShowTime لتركز في موسمها الأول_ أيضًا_ على السيدتين إليانور روزفلت وبيتي فورد.

وستنتقل "ديفيز" من شوندالاند إلى البيت الأبيض بعدما استلمت النص لهذه السلسلة لتقول بذلك وداعاً للدراما التي لعبتها How to Get Away With Murder in the spring من إنتاج "شوندا ريمس" عبر قناة ABC.

وانطلق العمل على سلسلة First Ladies منذ شهر أغسطس الماضي ما شكّل تحولاً سريعاً للغاية في أداء هذه الشبكة المعتادة على اتباع النهج البطيء في إعداد أعمالها الدرامية. وذلك بعدما طلبت ثلاثة نصوص قبل توزيع سلسلة المسلسلات.

ويركز النص المختار على الحياة الشخصية والسياسية لبطلات البلاد الأكثر غموضًا. ليتناول الموسم الأول بشكلٍ خاص على حياة إليانور روزفلت وبيتي فورد وميشيل أوباما التي تُجسّد دورها ديفيس" دون كشف أية تفاصيل إضافية.

ويتولى الكاتب آرون كولي مؤلف سلسلة (Four Seats: A Thriller of the Supreme Court) كتابة المسلسل، كما سيساهم بالإنتاج إلى جانب ديفيز وزوجها / جوفي وشريكه في الانتاج يوليوس تينون، الحائزة على جائزة الأوسكار كاثي شولمان وعدد من الرعاة. علماً أن إنتاج المسلسل سيكون مشتركاً بين ShowTime و Lionsgate Television. ولم يتم تحديد تاريخ العرض الأول وعدد الحلقات.

وقالت جانا وينوجراد رئيسة شبكة ShowTime للترفيه "طوال تاريخنا ، كان لزوجات الرؤساء تأثيراً ملحوظاً. ليس فقط على قادة الأمة ولكن على البلد نفسه".

وأضافت: "تتوافق سلسلة "First Ladies" تمامًا سياسة الدراما في ShowTime، حيث تكشف عن مدى تأثير العلاقات الشخصية على الأحداث المحلية والعالمية. وبعد موافقة فيولا ديفيس على دور ميشيل أوباما، أصبح الحلم حقيقة، ولا يمكننا أن نكون أكثر حظًا في الحصول على موهبتها الاستثنائية للمساعدة في إطلاق هذه السلسلة. "

والجدير ذكره، أن "ديفيس"، وخلال مسيرتها التي استمرت ستة أعوام في سلسلة محطة ABC الشهيرة Murder ، حصلت على خمسة ترشيحات لجائزة إيمي وفازت بواحدة، بالإضافة إلى جائزة Golden Globe و SAG.

وهي أيضًا حائزة على جائزة الأوسكار عن "Fences" التي استندت إلى مسرحية تحمل الاسم نفسه، وكسبت الفنانة جائزة Tony. كما ظهرت في ست حلقات من سلسلة ShowTime المعروفة (United States of Tara).

الجدير ذكره أن التحضير لإطلاق سلسلة FirstLady يأتي في الوقت الذي تسعى فيه ShowTime لتجدد نفسها في "عام التغيير" الذي تُنهي فيه عرض الدراما المميّزة Homeland. كما أنها فاجأت الجميع هذا الأسبوع بقرار إلغاء عرض "Ray Donovan" بعد سبعة مواسم.

وسيشهد هذا العام أيضًا وقف تسجيل "Shameless" - وهو البرنامج الأصلي الأعلى تصنيفًا للشبكة - بعد 11 موسمًا. بالإضافة لعدة تغييرات ستطال برامج الشبكة الشهيرة