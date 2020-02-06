شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يتسبب بعقدة لياسمين عبد العزيز فى "ونحب تانى ليه".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسبب النجم شريف منير في عقدة نفسية من الزواج للنجمة ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسل "ونحب تانى لية"، حيث يجسد دور زوجها ولكن تقع خلافات شديدة بينهما تؤدى إلى الطلاق رغم وجود طفل بينهما عمره 7 سنوات، ومن بعدها تدخل ياسمين في مرحلة اكتئاب وعقدة نفسية بسبب الخلافات التي كانت تعيش فيها مع زوجها حتى تقابل كريم فهمى ويقع في حبها إلا أنها تحاول الابتعاد عنه بسبب هذه العقدة.

مسلسل "ونحب تانى ليه"، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، حيث انطلق تصويره فى إحدى المراكب النيلية بالزمالك وجمعت المشاهد بينها وبين كريم عبد العزيز وآخرين.

والعمل من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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ومن ناحية أخرى يظهر شريف منير خلال أحداث مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف انتاج سينرجى وتأليف عمرو سمير عاطف ويشارك فى بطولته كل من ناهد السباعى وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وسهر الصايغ واخرون كام يظهر فى المسلسل مجموعة من النجوم كضيوف شرف.

ويعود شريف منير إلى الدراما فى "ونحب تانى ليه" بعد غيابه العامين الماضيين، حيث كان آخر مسلسلاته "الزيبق" الجزء الأول مع النجم كريم عبد العزيز وتأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله وتم عرضه فى شهر رمضان 2017، وشارك فى بطولته ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، كارمن لبس، فادى إبراهيم، محمد شاهين، إدوارد، سهر الصايغ، هادى الجيار، نهلة سلامة، تميم عبده، رامى وحيد، سيناريو وحوار وليد يوسف، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج وائل عبد الله.